El sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado este domingo 22 de marzo de 2026 ha dejado una nueva combinación ganadora. Tras el cierre del escrutinio por parte de Loterías y Apuestas del Estado, ya se conocen los números premiados que podrían haber repartido un importante bote en esta jornada dominical.

A continuación, se detallan los resultados oficiales del sorteo.

Combinación ganadora

• Números: 11 – 22 – 28 – 48 – 51

• Número Clave (Reintegro): 4

Categorías de premios y cómo ganar

El Gordo de la Primitiva ofrece diversas categorías de premios según la cantidad de aciertos en la combinación principal (5 números del 1 al 54) y el número clave (del 0 al 9):

• Primera Categoría: 5 aciertos más el número clave (5+1). Es la categoría que otorga el bote acumulado.

• Segunda Categoría: 5 aciertos sin el número clave (5+0).

• Tercera Categoría: 4 aciertos más el número clave (4+1).

• Resto de categorías: Premios fijos o variables por acertar 4, 3 o 2 números, con o sin número clave.

• Reintegro: Si su número clave coincide con el 4, recibirá el importe íntegro de su apuesta (1,50 euros).

Información sobre cobros y validez de los boletos

Si su boleto ha resultado agraciado en la noche de hoy, recuerde seguir los protocolos oficiales para el cobro:

1. Premios menores de 2.000 euros: Puede cobrarlos en metálico en cualquier administración de loterías autorizada a partir de mañana lunes.

2. Premios de 2.000 euros o más: El cobro debe realizarse a través de las entidades bancarias colaboradoras de SELAE (como BBVA o CaixaBank).

3. Plazo de caducidad: Tenga presente que dispone de 90 días naturales (3 meses) para reclamar su premio. Una vez vencido este plazo, el boleto perderá toda validez y el importe pasará a favor del Tesoro Público.

Nota informativa: Este artículo se redacta con fines informativos. La única lista oficial y vinculante es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras la validación de todas las actas del sorteo.