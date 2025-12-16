Ya se conoce la combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 16 de diciembre de 2025. Los jugadores de los nueve países participantes (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza) optaban hoy a un bote que, en caso de no haber sido asignado, se acumulará para la próxima cita del viernes. El sorteo, como es habitual, ha tenido lugar en París.

Resultado del Euromillones: martes 16 de diciembre de 2025

El sorteo de Euromillones celebrado esta noche en París ha dejado una combinación marcada por números altos y estrellas pares. En concreto, el resultado del Euromillones de hoy martes 16 de diciembre de 2025 ha sido el formado por los números 14, 16, 40, 41 y 44, mientras que las estrellas agraciadas han sido el 02 y el 10.

Sobre el funcionamiento del sorteo

Euromillones es la lotería europea por excelencia, con una trayectoria que comenzó el 13 de febrero de 2004 en París. En España, el precio de cada apuesta es de dos euros y el 50% de lo recaudado se destina íntegramente a los premios.

Uno de los mayores atractivos de este sorteo es su bote acumulativo. Según las normas vigentes, si no aparece un ganador de primera categoría, el bote crece para el siguiente sorteo. No obstante, existe un límite máximo que, una vez alcanzado, detiene el crecimiento del premio principal y desvía el exceso a la segunda categoría (5 números + 1 estrella). Una vez que el ciclo se reinicia, dicho tope máximo se incrementa en 5 millones de euros para el siguiente periodo.

Aviso importante

Se recuerda a todos los lectores que este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de los resultados. La única lista con validez legal es la oficial, proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda encarecidamente contrastar su boleto en los puntos de venta autorizados.