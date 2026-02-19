Consulta la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de hoy. Se trata de uno de los juegos más populares en España por su bajo coste y la frecuencia de sus sorteos, celebrándose diariamente de lunes a domingo.

Loterías y Apuestas del Estado ha realizado este jueves 19 de febrero de 2026 un nuevo sorteo de la Bonoloto. Con una recaudación que destina el 55% a premios, la combinación de hoy ha repartido suerte entre los participantes que han buscado los seis aciertos en la tabla principal.

Combinación ganadora

La combinación de seis números agraciada en el sorteo de hoy ha sido: 1, 7, 9, 16, 44 y 45.

• Número Complementario: 38

• Reintegro: 8

Cómo jugar a la Bonoloto

Participar en este sorteo es sencillo y económico, con un precio de tan solo 0,50 € por apuesta. No obstante, para que un boleto sea válido en el sistema de Loterías, es necesario realizar un mínimo de dos apuestas (1 € en total).

Modalidades de apuesta:

• Apuesta Simple: Puedes jugar desde 1 hasta 8 apuestas por boleto, eligiendo 6 números en cada una.

• Apuesta Múltiple: Permite seleccionar hasta un máximo de 11 números en un solo bloque. Al aumentar los números elegidos, crecen exponencialmente las probabilidades de ganar, aunque también se incrementa el coste del boleto. Existe también una modalidad especial de 5 números que genera automáticamente 44 combinaciones.

Opciones de sorteo:

• Diario: Válido únicamente para el sorteo del día en que se valida.

• Semanal: Permite participar en todos los sorteos que queden de la semana (de lunes a domingo) con la misma combinación, siempre que se valide antes del primer sorteo en el que se desee participar.

Historia y regulación

La Bonoloto nació el 28 de febrero de 1988 como una alternativa más dinámica y asequible a otros juegos de la época. Desde entonces, se ha mantenido como un pilar de los juegos de azar en España, regulado estrictamente por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Nota informativa: Esta información tiene carácter meramente divulgativo. La única lista oficial y válida para el cobro de premios es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado.