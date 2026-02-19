Consulta la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de hoy. El premio especial o Bote se otorga a quienes logren acertar los seis números de la combinación principal más el reintegro.

Este jueves 19 de febrero de 2026, Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de La Primitiva, uno de los juegos de azar con mayor tradición en España. La combinación de números necesaria para alcanzar las diferentes categorías de premios es la siguiente:

Combinación ganadora

Los números agraciados han sido el 8, 25, 38, 40, 47 y 48.

• Número Complementario: 20

• Reintegro: X

Cómo funciona el sorteo

El sistema de La Primitiva se basa en la modalidad 6/49, donde el jugador debe seleccionar seis cifras en una tabla que va del 1 al 49. Durante el sorteo, se extraen seis bolas que conforman la combinación principal.

Además, entran en juego dos cifras adicionales que determinan categorías específicas de premios:

• Complementario: Se utiliza para los acertantes de 5 números que, gracias a este extra, acceden a la categoría de 5 aciertos + complementario.

• Reintegro: Se extrae de un bombo aparte (del 0 al 9). Si el número de tu boleto coincide con el extraído, se te reembolsa el importe de la apuesta. Para llevarse el Bote, es indispensable acertar los 6 números principales y este reintegro.

Categorías de premios

Existen diversas categorías según el número de aciertos:

• Especial: 6 aciertos + Reintegro (Bote).

• 1ª Categoría: 6 aciertos.

• 2ª Categoría: 5 aciertos + Complementario.

• 3ª Categoría: 5 aciertos.

• 4ª Categoría: 4 aciertos.

• 5ª Categoría: 3 aciertos.

• Reintegro: Si coincide el número del segundo bombo.

Nota informativa: Los resultados ofrecidos tienen carácter informativo. La única lista oficial y válida para el cobro de premios es la emitida por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.