Consulta los números agraciados en el sorteo de este jueves. La fortuna ha estado muy repartida, con el primer premio viajando hasta Cádiz y Tenerife, mientras que el segundo ha salpicado diversas provincias de la geografía española.

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado hoy, jueves 19 de febrero, un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional. En esta ocasión, la suerte ha sonreído especialmente a las localidades de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Santa Cruz de Tenerife, donde se ha vendido el número ganador del primer premio.

A continuación, detallamos todos los números premiados y la cuantía de los galardones:

Premios Principales

• Primer Premio (30.000 € al décimo): 85882

• Segundo Premio (6.000 € al décimo): 37801

• Reintegros (3 € al décimo): 1, 2 y 8

Desglose de premios menores

Además de los grandes premios, el sorteo ha dejado una larga lista de terminaciones agraciadas:

• Extracciones de cuatro cifras (75 € al décimo): 2710, 3198, 3887 y 7672.

• Extracciones de tres cifras (15 € al décimo): 175, 417, 447, 576, 699, 707 y 717.

• Extracciones de dos cifras (6 € al décimo): 26, 30, 34, 43, 51, 71, 91, 96 y 99.

Poblaciones agraciadas

El segundo premio (37801) ha estado muy distribuido, llevando la alegría a administraciones situadas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Santander (Cantabria), Madrid, Málaga y Gandía (Valencia). Por su parte, el primer premio (85882) ha concentrado su fortuna en Chiclana de la Frontera y Santa Cruz de Tenerife.

Cómo cobrar tu décimo y plazos

Si has sido uno de los afortunados, el proceso de cobro es sencillo:

1. Administraciones de Lotería: Puedes acudir con tu décimo y el DNI a cualquier punto de venta oficial si el premio es inferior a 2.000 euros. Para importes superiores, deberás dirigirte a las entidades bancarias concertadas.

2. Lotería Online: Si adquiriste el décimo a través de portales oficiales, sigue las instrucciones de la plataforma para el ingreso automático o la reclamación del premio.

3. ¡Cuidado con la fecha!: Recuerda que los premios caducan a los tres meses, contando a partir de mañana. Si no reclamas el dinero antes de que expire el plazo, perderás el derecho al cobro.

Próxima cita: Sorteo Extraordinario de Vacaciones

La Lotería Nacional no descansa y ya prepara su próxima gran cita. El sábado 21 de febrero se celebrará el Sorteo Extraordinario de Vacaciones, que repartirá un primer premio de 200.000 euros al décimo. El sorteo comenzará a las 13:00 horas en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado.