En el sorteo de La Primitiva celebrado hoy, lunes 29 de diciembre, la fortuna ha vuelto a repartir premios en el penúltimo lunes del año. Con un bote histórico que alcanzaba los 69,5 millones de euros, miles de españoles han validado sus apuestas buscando cerrar el 2025 con un premio millonario.

Combinación Ganadora

• Números: 13, 30, 35, 41, 47, 48

• Número Complementario: 06

• Reintegro: 1

El Joker

Como es habitual, el sorteo del lunes ha incluido el código de 7 cifras que permite ganar hasta 1 millón de euros:

• Joker: 9648114

Escrutinio y Premios

Según los datos provisionales de este sorteo:

• Categoría Especial (6 + Reintegro): El bote de 69,5 millones ha quedado vacante para el próximo sorteo del jueves, al no haber aparecido boletos con la combinación completa más el reintegro.

• Segunda Categoría (6 aciertos): Se ha registrado un boleto acertante validado en Basauri (Vizcaya), cuyo dueño percibirá un premio de 1.364.276,73 €.

• Categorías Inferiores: Miles de acertantes de 5, 4 y 3 números recibirán sus respectivos premios según la recaudación oficial, mientras que el reintegro 1 devolverá el importe de la apuesta a todos los que lo tengan en su resguardo.

Información para el ganador

• Próximo sorteo: Se celebrará el jueves 1 de enero de 2026 (Año Nuevo). Al no haber ganador de la categoría especial hoy, el bote se estima en una cifra cercana a los 71 millones de euros.

• Dónde cobrar: Los premios inferiores a 2.000 € se cobran en cualquier administración. Para importes superiores, debe acudirse a los bancos autorizados (BBVA o CaixaBank).

• Caducidad: Recuerda que tienes 3 meses para reclamar tu premio.

Aviso: Esta información es orientativa. La única lista oficial vinculante es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).