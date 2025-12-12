El sorteo de EuroDreams, el juego de lotería paneuropeo que ofrece grandes premios en forma de sueldo mensual, se celebró anoche, jueves 11 de diciembre de 2025. El premio principal, la «joya de la corona», consiste en un pago de 20.000 euros al mes durante 30 años, sumando un total de 7.200.000 euros. A continuación, la combinación ganadora.

La combinación ganadora del sorteo de EuroDreams del jueves es la siguiente:

Números Ganadores: 21, 6, 37, 4, 32 y 23

Número Sueño (Dream): 1

Premios destacados del Sorteo

EuroDreams ofrece seis categorías de premios. Además del premio principal de 20.000 euros al mes durante 30 años, el segundo premio más destacado es:

Segundo Premio: Un sueldo de 2.000 euros al mes durante cinco años (120.000 euros en total).

Los premios menores van desde el reintegro de 2,50 euros, hasta cantidades de 5, 40 y 120 euros.