Ya se conocen los números agraciados en el sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves 18 de diciembre de 2025. Compruebe a continuación la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro de una de las loterías más seguidas en España por su frecuencia y accesibilidad.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los números premiados en el sorteo de hoy han sido los siguientes:

• Combinación: 05, 07, 11, 34, 37 y 40

• Número Complementario: 17

• Reintegro: 1

Sobre la Bonoloto

Este juego, que forma parte de la oferta de loterías estatales desde 1988, se celebra todos los días de la semana excepto los domingos. El funcionamiento es sencillo: los participantes deben elegir seis números de una tabla del 1 al 49.

A diferencia de otros sorteos con botes más elevados pero menos frecuentes, la Bonoloto destaca por ofrecer premios secundarios de forma diaria y destinar parte de sus fondos no reclamados a fines sociales y programas de caridad.

Nota informativa: Esta información tiene carácter provisional. La única lista oficial válida para el cobro de premios es la que facilita la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda verificar su boleto en una administración oficial.

