El sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 29 de diciembre, ha repartido fortuna en la recta final del año. Ya conocemos los números premiados tanto del cupón principal como del Super Once en este penúltimo lunes de 2025.

Cupón Diario de la ONCE

El premio principal de 500.000 € a las cinco cifras y la serie, junto con la Paga de 36.000 € al año durante 25 años, ha recaído en:

• Número premiado: 75095

• Serie: 033

Otros premios del Cupón:

• 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras (sin serie).

• Premios por terminaciones: Desde 250 € (cuatro últimas cifras) hasta 2 € (reintegro a la última cifra, el 5).

Super Once

El sorteo diario de la matriz de 80 números ha dejado la siguiente combinación ganadora de 20 cifras:

11, 15, 20, 22, 24, 27, 30, 32, 38, 40, 46, 55, 56, 59, 65, 70, 71, 72, 76, 83

Información y Próximos Sorteos

• Cupón Extra de Navidad: Recuerda que el próximo 1 de enero de 2026 se celebra el gran sorteo extraordinario de la ONCE, con 80 premios de 400.000 €.

• Cobro de premios: Los premios inferiores a 600 € pueden cobrarse en cualquier punto de venta oficial. Para cuantías superiores, deberás acudir a entidades bancarias concertadas o delegaciones territoriales de la ONCE.

• Caducidad: Tienes un plazo de 30 días naturales para reclamar tu premio.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona la ONCE a través de sus canales de comunicación autorizados.