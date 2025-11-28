Hoy, jueves 27 de noviembre de 2025, se ha celebrado un nuevo sorteo de La Primitiva, uno de los juegos de lotería más populares de España. En este sorteo, los jugadores deben seleccionar 6 números diferentes entre el 1 y el 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora, que se compone de 6 números extraídos al azar del bombo. Además, se extraen dos bolas adicionales: una como número complementario y otra, del 0 al 9, que corresponde al número de reintegro.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para ganar el mayor premio, el BOTE, es necesario acertar los 6 números de la combinación ganadora y también el número de reintegro. El sorteo de La Primitiva ofrece varias categorías de premios, con el premio principal reservado para quienes acierten los 6 números más el reintegro.

Resultado del Sorteo de La Primitiva

Combinación ganadora : 01, 13, 26, 31, 32, 35

: 01, 13, 26, 31, 32, 35 Número complementario : 10

: 10 Número de reintegro: 3

Nota: El periódico no se hace responsable de posibles errores u omisiones en los resultados. La lista oficial válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado.

¡Mucha suerte a todos los participantes en este emocionante sorteo!