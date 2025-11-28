Hoy, jueves 27 de noviembre de 2025, se ha realizado un nuevo sorteo de EuroDreams, un juego de lotería europeo organizado por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este sorteo se lleva a cabo dos veces a la semana, los lunes y jueves, y participa una amplia gama de países como España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo.

¿Cómo se juega al EuroDreams?

El funcionamiento de EuroDreams es sencillo. Los participantes eligen seis números entre el 1 y el 40, además de seleccionar un número en la tabla denominada ‘sueño’ (que va del 1 al 5). Con esta combinación, los jugadores optan a distintos premios que van desde el reintegro hasta sumas millonarias.

Premios de EuroDreams

Los premios de EuroDreams incluyen:

Reintegro : 2,50 euros (se devuelve el importe del billete)

: 2,50 euros (se devuelve el importe del billete) Premios menores : 5, 40 y 120 euros

: 5, 40 y 120 euros Premios mayores : Sueldo de 2.000 euros al mes durante 5 años (120.000 euros en total) Gran premio : 20.000 euros al mes durante 30 años (7.200.000 euros en total)

:

Resultado del Sorteo EuroDreams

Números ganadores : 10, 11, 20, 30, 32, 33

: 10, 11, 20, 30, 32, 33 ‘Sueño’: 4

Nota: El periódico no se hace responsable de posibles errores u omisiones en los resultados. La lista oficial válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado.

¡Muchísima suerte a todos los jugadores de EuroDreams!