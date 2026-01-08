Comprueba el número premiado del Cupón Diario de la ONCE y los resultados del Super ONCE y el Triplex de este 8 de enero. La ONCE reparte suerte este jueves 8 de enero de 2026 con sus sorteos diarios tradicionales.

El plato fuerte de la noche es el Cupón Diario, que pone en juego un premio principal de medio millón de euros. Además, los seguidores del Super ONCE y el Triplex cuentan ahora con cinco citas diarias con la fortuna.

Resultado Cupón Diario ONCE hoy, 8 de enero

Número premiado: XXXXX

XXXXX Serie: XXX

Resultado Super ONCE: Sorteos de hoy

El Super ONCE realiza actualmente cinco sorteos diarios de lunes a domingo. Estos son los horarios y resultados de la jornada:

Sorteo 1 (10:00h): 09-13-15-17-24-28-29-32-40-41-43-50-51-57-60-61-65-72-76-82

09-13-15-17-24-28-29-32-40-41-43-50-51-57-60-61-65-72-76-82 Sorteo 2 (12:00h): 04-05-09-11-20-22-27-28-29-35-38-40-45-52-54-60-61-65-69-74

04-05-09-11-20-22-27-28-29-35-38-40-45-52-54-60-61-65-69-74 Sorteo 3 (14:00h): 02-11-15-17-25-29-35-37-44-48-56-57-66-72-78-79-80-82-84-85

02-11-15-17-25-29-35-37-44-48-56-57-66-72-78-79-80-82-84-85 Sorteo 4 (17:00h): 07-09-17-21-22-26-30-31-32-33-37-42-49-58-62-72-74-79-81-85

07-09-17-21-22-26-30-31-32-33-37-42-49-58-62-72-74-79-81-85 Sorteo 5 (21:15h): XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX

Resultado Triplex de la ONCE hoy

Al igual que el Super ONCE, el Triplex cuenta con cinco sorteos cada día:

Sorteo 1 (10:00h): 314

314 Sorteo 2 (12:00h): 624

624 Sorteo 3 (14:00h): 290

290 Sorteo 4 (17:00h): 734

734 Sorteo 5 (21:15h): XXX

Premios y cómo jugar

Cupón Diario: Es el sorteo más longevo de la organización. Por 2 euros , puedes ganar 500.000 euros si coincides en número y serie. También hay premios de 35.000 euros a las cinco cifras y premios menores por terminaciones y reintegro.

Es el sorteo más longevo de la organización. Por , puedes ganar si coincides en número y serie. También hay premios de 35.000 euros a las cinco cifras y premios menores por terminaciones y reintegro. Super ONCE: El jugador elige entre 5 y 11 números de una tabla de 80. En cada sorteo se extraen 20 bolas. El premio depende de la cantidad de números elegidos, el importe apostado y los aciertos conseguidos.

El jugador elige entre 5 y 11 números de una tabla de 80. En cada sorteo se extraen 20 bolas. El premio depende de la cantidad de números elegidos, el importe apostado y los aciertos conseguidos. Triplex: Con una apuesta de solo 0,50 euros, permite ganar hasta 150 euros si se aciertan las tres cifras del número ganador en el orden correcto.

¿Dónde cobrar mi cupón premiado?

Los premios de la ONCE pueden cobrarse a través de los vendedores oficiales, en los puntos de venta autorizados o en las entidades bancarias colaboradoras. Si jugaste online, el premio se ingresará automáticamente en tu cuenta de JuegosONCE. Recuerda que los cupones tienen una caducidad de 30 días.