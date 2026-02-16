El sorteo de La Primitiva celebrado este lunes 16 de febrero de 2026 ya tiene resultados oficiales. Este popular juego de Loterías y Apuestas del Estado reparte premios en diferentes categorías en función del número de aciertos obtenidos por los participantes.



Combinación ganadora de hoy

Números premiados: Pendientes de publicación oficial

Complementario: —

Reintegro: —

El resultado oficial suele publicarse poco después de las 21:25 horas, una vez finalizado el sorteo.

Cómo funciona el sorteo

Para conseguir el premio de Primera Categoría (bote) es necesario acertar los seis números extraídos.

Además:

5 aciertos + complementario → Segunda categoría

5, 4 o 3 aciertos → premios inferiores

El reintegro devuelve el importe de la apuesta si coincide con la cifra obtenida.

🧾 Información para el ganador

• Cobro de premios:

Los premios pueden cobrarse en administraciones oficiales de lotería. Los importes inferiores a 2.000 € se abonan directamente en el punto de venta; los superiores se gestionan en entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si el boleto fue comprado online.

• Caducidad:

El plazo para reclamar los premios es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo:

El siguiente sorteo de La Primitiva se celebrará el jueves 19 de febrero de 2026, con un nuevo bote acumulado.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.