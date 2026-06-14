Se informa que el sorteo de Lototurf se celebra hoy, domingo 14 de junio de 2026. En el momento de emisión de este aviso pre‑sorteo todavía no han sido publicados los números ganadores ni los elementos auxiliares que determinen las categorías de premio. La extracción está programada para las 12:30 y se recordará que el procedimiento corresponde al régimen de juego gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Se hará constar, una vez concluida la extracción, la combinación ganadora y los datos complementarios correspondientes. De forma enunciativa y no exhaustiva, se podrá comprobar más tarde:

La combinación de seis números resultante del sorteo.

El número complementario que pudiera ser determinante para determinadas categorías.

El caballo ganador asociado a la apuesta hípica vinculada al sorteo.

El reintegro asignado a la participación, cuando proceda.

Las modalidades y modalidades específicas de apuesta asociadas a las distintas categorías de premio.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que Lototurf se articula como un sorteo asociado a apuesta hípica en el que, para la determinación de premios, se combina la elección de seis números y la determinación del caballo ganador. La mecánica establecida por el organismo gestor contempla categorías que se configuran por coincidencia de la combinación principal, por la concurrencia del número complementario en algunas clases y por el acierto del reintegro en la participación. Asimismo, se podrán establecer modalidades específicas de apuesta y sistemáticas que modifican la estructura de participación y las probabilidades de acierto conforme a las bases del juego publicadas por el operador.

Horario y seguimiento oficial

La extracción tendrá lugar a las 12:30 (hora peninsular) del domingo 14 de junio de 2026. El seguimiento oficial de la emisión y la publicación de los resultados será efectuado por la entidad responsable del juego y por los canales habilitados por la misma. Para información y consulta directa de resultados se remitirá a la página oficial del sorteo: https://www.loteriasyapuestas.es/es/lototurf, donde serán publicados los datos definitivos una vez verificados por la entidad gestora.

Verificación de los premios

Una vez disponibles los resultados oficiales, se procederá a la comprobación y validación de los boletos conforme a la normativa vigente. Los derechos a premio estarán sujetos a la verificación administrativa y técnica practicada por el organismo gestor. Se recomienda que cualquier consulta, reclamación o solicitud de información se dirija a los canales oficiales de la entidad responsable del sorteo, dado que la tramitación y pago de premios será realizada por la misma.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).