AVISO PRE-SORTEO. El sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se celebra hoy, domingo 14 de junio de 2026. A la hora de emisión de este aviso no se han publicado ni se encuentran disponibles los números ganadores correspondientes al sorteo de la jornada. Se hace constar que la presente comunicación tiene carácter informativo previo al cierre del proceso de extracción y publicación de resultados por parte del operador.

Se informa que, una vez concluida la extracción y formalizada la difusión oficial, se podrá comprobar la siguiente información relativa al sorteo:

La combinación ganadora correspondiente al número premiado de cinco cifras y su serie asociada.

La existencia y determinación de las figuras complementarias que procedan, en su caso.

La asignación del reintegro, cuando proceda conforme a la mecánica del juego.

Los resultados correspondientes a las modalidades diarias del Cupón y a los juegos activos vinculados que se hayan celebrado en la misma jornada.

La identificación de las series premiadas y la posible correspondencia con boletos físicos y electrónicos.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que, en los sorteos gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la extracción se efectúa sobre números de cinco cifras con asignación de serie, configurándose así la combinación ganadora formalmente publicada por el operador. Se establece que las apuestas y participaciones se formalizan mediante cupón o soporte autorizado por el organismo y que las distintas modalidades diarias del Cupón y los juegos vinculados se rigen por las bases y condiciones aprobadas por la Organización.

La estructura de premios y la clasificación por categorías se determinan por la propia normativa del juego y se hará efectiva conforme a los procedimientos de verificación y pago estipulados por la entidad gestora. Se subraya que cualquier reclamación o consulta relativa a la identidad del boleto premiado será tramitada de acuerdo con los canales oficiales y normas regulatorias aplicables.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está programada a realizarse a lo largo del día, con la publicación de resultados por parte de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en los canales oficiales del operador. Se indicará en su momento la hora concreta de la difusión formal de los números ganadores. Para el seguimiento y la comprobación de los resultados se remite a la información publicada por la entidad en su portal oficial:

Verificación de los premios

La verificación de los premios será realizada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) mediante los procedimientos establecidos, y el abono de las cantidades reconocidas se llevará a cabo conforme a las condiciones y plazos fijados por el propio operador. Se aconseja que los comprobantes y boletos sean conservados hasta la confirmación oficial del resultado y del pago.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).