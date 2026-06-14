Aviso previo al sorteo

Se comunica que hoy, domingo 14 de junio de 2026, se celebra el sorteo de El Gordo de la Primitiva. En el momento de publicación de este aviso todavía no han sido facilitados públicamente los números ganadores ni las combinaciones complementarias asociadas al sorteo. La información definitiva será difundida una vez culminada la extracción y verificada por la entidad organizadora.

Tras la celebración del sorteo, se podrá comprobar la siguiente información de resultados y componentes de premio, que será debidamente publicada por la entidad gestora:

La combinación ganadora compuesta por cinco números y el número clave correspondiente.

La existencia de cualquier número complementario que, en su caso, se hubiese extraído.

El reintegro que pueda corresponder a la papeleta o boleto participante.

La determinación de las ocho categorías de premio que conforman la estructura retributiva del juego.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que la modalidad de El Gordo de la Primitiva se define por la obtención de una combinación principal formada por cinco números junto con un número clave. La asignación de premios se articula en varias categorías, concretamente en ocho categorías de premio, cuya configuración y distribución serán informadas por la entidad responsable. La validación de apuestas y la adjudicación de premios quedarán sujetas a la normativa y a los procedimientos oficiales establecidos por la entidad operadora.

Horario y seguimiento oficial

La extracción se ha programado para las 12:30 horas. La publicación de los resultados oficiales será realizada por la operadora competente y por los canales institucionales habilitados. El seguimiento del sorteo y la consulta de los resultados podrán realizarse a través del portal oficial de la entidad organizadora: https://www.loteriasyapuestas.es/es/gordo-primitiva. Se recomienda la consulta de dicha fuente para obtener la información definitiva y oficial.

Verificación de los premios

Los premios serán objeto de verificación por los servicios correspondientes de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) o por los puntos de validación autorizados. La determinación de ganadores y la liquidación de premios se efectuará conforme a las normas administrativas y a los controles de validación establecidos por la propia operadora. Se informa que este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Se recuerda que cualquier discrepancia en la interpretación de resultados o en la asignación de premios deberá ser dirimida ante los canales oficiales de la entidad organizadora, y que la información publicada por los canales institucionales será la única considerada vinculante para efectos de comprobación y pago.