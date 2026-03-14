Los números premiados en el sorteo de La Primitiva de esta jornada ya han sido extraídos. Consulte aquí si su boleto ha resultado agraciado con el BOTE

Este sábado, 14 de marzo de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo de La Primitiva, uno de los juegos de azar con mayor tradición en nuestro país. Los participantes que han confiado en su combinación de seis números ya pueden comprobar si han resultado premiados en el sorteo gestionado por Loterías y Apuestas del Estado.

Combinación ganadora de La Primitiva

Los seis números que conforman la combinación ganadora de esta noche son los siguientes:

01, 07, 12, 16, 24 y 45

Asimismo, el sorteo ha determinado que el número complementario en esta ocasión es el 25, mientras que el reintegro ha correspondido al 4.

Mecánica del sorteo

La Primitiva sigue siendo una de las modalidades preferidas por los aficionados a las loterías en España debido a su estructura clara. El juego, basado en la modalidad 6/49, consiste en la elección de seis números diferentes entre el 1 y el 49.

Para optar al premio máximo, conocido popularmente como el BOTE, es imprescindible acertar los seis números de la combinación ganadora y, adicionalmente, coincidir con el número de reintegro. Este último se extrae de un bombo independiente, con valores comprendidos entre el 0 y el 9.

Nota: Se recuerda a los usuarios que esta información tiene carácter exclusivamente informativo. La única relación de resultados oficial y válida a todos los efectos legales es la facilitada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. La entidad no se hace responsable de posibles errores u omisiones que pudieran existir en la presente publicación.