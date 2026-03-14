El sorteo de la Bonoloto de este sábado ha repartido suerte entre sus participantes. Consulte aquí los números agraciados y el reintegro

La Bonoloto, uno de los juegos de azar con mayor tradición en España, ha celebrado su sorteo correspondiente a la jornada de este sábado, 14 de marzo de 2026. Los participantes que hayan validado sus apuestas pueden comprobar a continuación si su combinación coincide con los números extraídos por Loterías y Apuestas del Estado.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los números agraciados en el sorteo de esta noche son los siguientes:

04, 16, 22, 32, 36 y 42

Asimismo, el número complementario ha correspondido al 15, mientras que el reintegro ha recaído en el 1.

Funcionamiento del sorteo

La Bonoloto, instaurada en España en febrero de 1988 y regulada por Loterías y Apuestas del Estado, mantiene un formato sencillo que goza de gran popularidad. Para participar, el apostante debe elegir seis números de una tabla comprendida entre el 1 y el 49.

Los usuarios tienen a su disposición dos modalidades principales de juego:

• Apuesta simple: Permite realizar entre 1 y 8 apuestas por boleto, seleccionando seis números en cada una de ellas.

• Apuesta múltiple: El jugador puede optar por seleccionar hasta un máximo de 11 números, lo que incrementa las probabilidades de éxito al aumentar el coste de la apuesta.

Este sorteo se caracteriza por ser uno de los más accesibles, con un coste de 0,5 euros por apuesta y la exigencia de un mínimo de dos apuestas por boleto para validar la participación. La entidad estatal destina el 55% de la recaudación total a premios. Los jugadores pueden participar tanto en el sorteo diario como en los seis sorteos semanales, de lunes a sábado, siempre que el boleto sea validado antes de la celebración del primer sorteo seleccionado.

Nota: La información ofrecida tiene carácter informativo. La única lista oficial válida y vinculante es la proporcionada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. La entidad no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados.