En este primer sábado de Cuaresma, el santoral destaca la figura de San Pedro Damián, un hombre que unió la soledad del desierto con la valentía de la reforma eclesiástica. Su vida es un recordatorio perfecto para este tiempo litúrgico sobre la importancia de la penitencia y la renovación interior.

San Pedro Damián (1007-1072)

Cardenal, obispo y Doctor de la Iglesia, San Pedro Damián es uno de los santos más austeros y enérgicos de la Edad Media.

De la miseria a la cumbre: Huérfano y maltratado en su infancia (llegó a cuidar cerdos y andar descalzo), fue rescatado por su hermano mayor, Damián (de quien tomó el nombre en agradecimiento), quien le dio una educación brillante.

Huérfano y maltratado en su infancia (llegó a cuidar cerdos y andar descalzo), fue rescatado por su hermano mayor, Damián (de quien tomó el nombre en agradecimiento), quien le dio una educación brillante. El Ermitaño Reformador: Se hizo monje en la congregación de Fonte Avellana. Aunque amaba el silencio, los Papas le pidieron ayuda para limpiar la Iglesia de la corrupción (simonía y falta de celibato). Viajó por toda Europa como legado pontificio, siendo la mano derecha de varios Papas.

Se hizo monje en la congregación de Fonte Avellana. Aunque amaba el silencio, los Papas le pidieron ayuda para limpiar la Iglesia de la corrupción (simonía y falta de celibato). Viajó por toda Europa como legado pontificio, siendo la mano derecha de varios Papas. Maestro de la Cuaresma: Sus escritos sobre la humildad y la disciplina son fundamentales. Decía que «el ayuno es el alimento del alma». Sus duras penitencias tenían un solo objetivo: purificar el cuerpo para dejar que el espíritu brillara.

Sus escritos sobre la humildad y la disciplina son fundamentales. Decía que «el ayuno es el alimento del alma». Sus duras penitencias tenían un solo objetivo: purificar el cuerpo para dejar que el espíritu brillara. Doctor de la Iglesia: Fue proclamado como tal por su inmensa sabiduría teológica y su amor a la disciplina monástica.

Otros santos que se celebran el 21 de febrero

Junto al gran reformador benedictino, la Iglesia recuerda hoy a:

San Eustacio de Antioquía, obispo: Uno de los grandes defensores de la fe en el Concilio de Nicea contra la herejía arriana. Fue desterrado por su fidelidad a la verdad, muriendo en el exilio con gran paciencia.

Uno de los grandes defensores de la fe en el Concilio de Nicea contra la herejía arriana. Fue desterrado por su fidelidad a la verdad, muriendo en el exilio con gran paciencia. San Roberto Southwell, mártir: Sacerdote jesuita y poeta inglés del siglo XVI. Trabajó en la clandestinidad para llevar los sacramentos a los católicos perseguidos hasta que fue traicionado, torturado y ejecutado en Tyburn.

Sacerdote jesuita y poeta inglés del siglo XVI. Trabajó en la clandestinidad para llevar los sacramentos a los católicos perseguidos hasta que fue traicionado, torturado y ejecutado en Tyburn. San Germán y San Randoaldo, mártires: Abad y monje del siglo VII en Suiza. Murieron defendiendo los derechos de los pobres y los bienes del monasterio frente a la violencia de un duque local.

Abad y monje del siglo VII en Suiza. Murieron defendiendo los derechos de los pobres y los bienes del monasterio frente a la violencia de un duque local. San Severiano de Escitópolis, obispo y mártir: Pastor del siglo V que fue asesinado por una turba de herejes tras defender los decretos del Concilio de Calcedonia sobre la naturaleza de Cristo.

Beatos

Beata Enriqueta Dominici: Religiosa italiana del siglo XIX que dirigió la congregación de las Hermanas de Santa Ana durante 30 años con una prudencia y caridad extraordinarias.

Religiosa italiana del siglo XIX que dirigió la congregación de las Hermanas de Santa Ana durante 30 años con una prudencia y caridad extraordinarias. Beato Noel Pinot: Sacerdote mártir durante la Revolución Francesa. Subió al cadalso vestido con las ropas de misa, recitando las oraciones de la liturgia.

Espiritualidad del Sábado de Cuaresma