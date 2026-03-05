El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha confirmado las oficinas de farmacia que prestarán servicio de guardia durante la jornada de este jueves 5 de marzo de 2026. Para garantizar la cobertura sanitaria en toda la ciudad, el servicio se distribuye estratégicamente entre la zona centro y el campo exterior.

Distribución del servicio diurno

Aquellos ciudadanos que necesiten adquirir medicamentos o realizar consultas farmacéuticas fuera del horario comercial habitual, podrán acudir a los siguientes establecimientos:

Zona Centro: Farmacia Díaz Segura Ubicación: Calle Velarde, 12. Referencia: Punto de atención principal para el casco urbano.

Campo Exterior: Farmacia Puya C.B. Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12 (Barriada de Hadú). Referencia: Cobertura para las barriadas periféricas durante todo el día.



Servicio de urgencias nocturnas

A partir del cierre de los establecimientos en su horario de tarde y durante toda la madrugada, la atención de urgencias quedará centralizada en el siguiente punto:

Turno de Noche: Farmacia Puya C.B. Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12. Esta farmacia opera bajo el régimen de 24 horas , garantizando la asistencia farmacéutica ininterrumpida en la zona de Hadú.



Se recuerda a los ciudadanos que es recomendable portar la receta médica correspondiente para aquellos fármacos que la requieran, facilitando así la labor de los profesionales de guardia.