Hoy, martes 25 de noviembre de 2025, se han celebrado los sorteos del Cupón diario y del Super ONCE de la ONCE, y aquí tienes los números ganadores:

Resultado Cupón Diario de la ONCE:

Número ganador : 42.057

: 42.057 Serie ganadora: 014

Resultado Super ONCE:

Combinación ganadora: 01, 04, 05, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 31, 38, 42, 47, 57, 61, 72, 76, 82, 84, 85

Sobre el Cupón diario de la ONCE:

Este sorteo, que es el más longevo de la organización, comenzó el 8 de mayo de 1939 bajo el nombre de Cupón Pro-Ciegos. Actualmente, el Cupón diario de la ONCE consta de un número de cinco cifras y un número de serie de tres cifras. Los ganadores del Cupón también pueden optar a la Paga, un premio que consiste en 36.000€ al año durante 25 años.

Sobre el Super ONCE:

El Super ONCE es un juego de loterías que se celebra todos los días de la semana. El objetivo del participante es elegir entre 5 y 11 números de una matriz de 80 números. Durante el sorteo, se extraen 20 números de los 80 disponibles, y los premios se otorgan en función de la cantidad de números acertados por el jugador.

Importante: La única lista oficial válida de los resultados es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado. Este periódico no se responsabiliza de errores u omisiones que pudieran existir. ¡Mucha suerte para el próximo sorteo!