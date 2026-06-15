Se informa que hoy, lunes 15 de junio de 2026, se celebra el sorteo de la Bonoloto. En este aviso pre-sorteo se comunica que, en el momento de su publicación, todavía no ha sido hecha pública la combinación ganadora ni los resultados oficiales correspondientes al sorteo programado para esta fecha. La extracción se llevará a cabo a las 21:30 y los datos definitivos serán publicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) conforme a los canales oficiales habilitados para tal fin.

Con posterioridad a la realización del sorteo se podrá comprobar, entre otros extremos, la siguiente información oficial:

La combinación ganadora completa compuesta por los seis números de la serie principal.

El número complementario que pudiera corresponder al sorteo.

El número de reintegro asociado al sorteo.

Las categorías de premio establecidas para la Bonoloto, indicadas de primera a quinta y la categoría correspondiente al reintegro.

La asignación y cuantía de los premios, que serán desglosadas y publicadas por el operador.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que la Bonoloto es un juego gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) cuya mecánica incluye la obtención de una combinación de seis números complementada por la posible aparición de un número complementario y de un reintegro. Las modalidades de apuesta y las reglas aplicables son las fijadas por el operador y serán aplicadas en la determinación de las categorías de premio. La asignación de los importes por categoría queda determinada por la normativa y las normas de distribución de premios que SELAE publica y actualiza en sus canales oficiales.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está programada para las 21:30 del día indicado. La difusión de los resultados se efectuará a través de los canales oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), siendo posible realizar el seguimiento y la comprobación de las combinaciones y de la asignación de premios en la página oficial del juego. Se dispondrá de la información oficial en el siguiente enlace:

Página oficial de la Bonoloto en la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Verificación de los premios

Una vez publicados los resultados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), las combinaciones y la relación de premiados deberán ser verificadas frente a la información oficial facilitada por el operador. La percepción de los premios se efectuará conforme a las condiciones y plazos establecidos por SELAE y por los puntos de venta y oficinas habilitados para tal fin. Se recuerda que cualquier incidencia, reclamación o consulta deberá dirigirse a los canales oficiales del operador para su resolución conforme a la normativa aplicable. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).