Se comunica que hoy, lunes 15 de junio de 2026, se celebra el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En el momento de la publicación de este aviso pre-sorteo no se disponen de los números ganadores ni de la relación oficial de premios. Se informa de que la extracción y la publicación de resultados tendrán lugar a lo largo del día y que, hasta que no sean difundidos por la entidad responsable, no podrá asentarse la lista definitiva de boletos premiados.

Se recuerda que, con posterioridad al acto de extracción, se podrá comprobar de forma oficial la información relativa a:

La combinación premiada: el número de cinco cifras que resulte extraído y la serie asociada.

La existencia de complementario o reintegro, en su caso, según la modalidad del cupón o juego celebrado.

Las modalidades diarias del Cupón y los posibles juegos vinculados que hayan quedado activos para la fecha.

La cuantía, orden de las categorías de premio y la relación de boletos o cupones premiados según la certificación del operador.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se informa que la mecánica habitual aplicada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) consiste en la extracción de un número de cinco cifras acompañado de una serie identificativa. Para las modalidades diarias del Cupón y los juegos vinculados que se hallen activos en la fecha indicada, se establecerán las categorías de premio y los importes conforme a las bases reguladoras publicadas por la entidad. La asignación de los premios será determinada por la combinación y la serie extraídas, así como por cualquier elemento complementario que, si procede, sea contemplado en la normativa aplicable a la modalidad correspondiente.

Horario y seguimiento oficial

La extracción y la comunicación de los resultados serán realizadas a lo largo del día por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los canales oficiales en los que se prevé que se publiquen los listados y comunicados son los habilitados por la propia ONCE, incluidos su sede electrónica y puntos de venta autorizados. Para la consulta directa de la información oficial se habilita el canal del operador: https://www.juegosonce.es/. Se recomienda atender exclusivamente a las publicaciones emitidas por el organismo responsable para la confirmación formal de resultados y cuantías.

Verificación de los premios

Una vez difundidos los resultados oficiales, la verificación de los premios deberá efectuarse en los puntos de venta autorizados, en los canales oficiales de la entidad organizadora o mediante la documentación que el operador ponga a disposición del público. Se recuerda que cualquier duda sobre la validez de un boleto o sobre la asignación de un premio será resuelta conforme a los criterios y procedimientos establecidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).