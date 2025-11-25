El sorteo de Euromillones de hoy, martes 25 de noviembre de 2025, ya ha tenido lugar, y estos son los números ganadores:

Combinación ganadora:

Números: 06, 11, 17, 35, 44

Estrellas: 3, 7

Sobre Euromillones:

Euromillones es la lotería europea en la que participan países como España, Francia, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Austria, Irlanda, Luxemburgo y Suiza. El sorteo se celebra todos los martes y viernes en París. Los boletos tienen un precio de 2 euros en España, y los premios se distribuyen según la participación de cada país.

En caso de que nadie gane el bote, este se acumula para el siguiente sorteo, con un límite de 190.000.000 €. Si el bote alcanza esta cantidad y no se gana, el exceso se destina a los premios de segunda categoría (5+1).

Importante: La única lista oficial válida de resultados es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado. Este periódico no se responsabiliza de errores u omisiones que pudieran existir. ¡Mucha suerte en el próximo sorteo!