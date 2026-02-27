El Real Madrid sale escaldado del sorteo al quedar emparejado con el equipo de Guardiola y un cuadro «terrible» hasta la final. Barcelona y Atlético de Madrid sonríen con rivales más asequibles —Newcastle y Tottenham— y un posible enfrentamiento entre ellos en cuartos de final.

El bombo de la UEFA ha dictado sentencia para los equipos españoles en los octavos de final de la Champions League. En una jornada marcada por la tensión, se ha confirmado un triple enfrentamiento contra la Premier League que deja sensaciones muy distintas en la capital y en la ciudad condal. El camino hacia la final de Budapest del 30 de mayo ya está trazado.

Real Madrid vs. Manchester City: El «Clásico» moderno

Por quinta vez en cuatro años, el Real Madrid se verá las caras con su gran verdugo y rival de la última década. El equipo de Carlo Ancelotti tendrá que superar al Manchester City de un Rodri ya recuperado y un Erling Haaland que regresará al Santiago Bernabéu.

Precedentes: Es la séptima vez que se cruzan en eliminatorias (4 pases para el Madrid, 2 para el City).

Es la séptima vez que se cruzan en eliminatorias (4 pases para el Madrid, 2 para el City). El factor campo: La ida será en el Bernabéu y la vuelta en el Etihad Stadium.

La ida será en el Bernabéu y la vuelta en el Etihad Stadium. Cuadro de espinas: Si los blancos superan este escollo, el sorteo les ha deparado el lado más difícil del cuadro, con un posible cruce ante el Bayern de Múnich en cuartos y el PSG en semifinales.

Barcelona y Atlético: Un respiro y un horizonte compartido

A diferencia del Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid han evitado a los grandes «cocos».

El Barcelona se medirá al Newcastle. Aunque el equipo inglés cuenta con figuras como Tonali o Gordon, los de Hansi Flick ya saben lo que es ganar en St. James’ Park esta misma temporada. Por su parte, el Atlético de Madrid se enfrentará a un Tottenham en crisis de resultados y con Igor Tudor recién llegado al banquillo, aunque con el peligro de decidir la eliminatoria en Londres.

Lo más relevante para culés y colchoneros es que, si ambos cumplen los pronósticos y avanzan, se enfrentarían entre sí en los cuartos de final. Ambos han quedado encuadrados en la «parte azul» del cuadro, teóricamente mucho más sencilla, donde solo el Arsenal se perfila como la otra gran amenaza hacia la final.

Calendario de los Octavos de Final

Las fechas clave para los aficionados ya están marcadas en el calendario:

Partidos de ida: 10 y 11 de marzo.

10 y 11 de marzo. Partidos de vuelta: 17 y 18 de marzo.

El fútbol español se prepara para una batalla total contra la hegemonía inglesa. Mientras el Real Madrid deberá apelar a la épica desde el primer minuto, Barça y Atleti tienen ante sí una oportunidad de oro para soñar con las semifinales.