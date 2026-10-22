La Real Sociedad ganó en el campo del Lillestrøm el jueves 22 de octubre en la jornada 3 de la Europa League. Es la victoria más amplia de la jornada. Además, entre los equipos españoles: el Celta ganó en el campo del Celtic.
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En los 18 partidos se han marcado 63 goles, con 6 victorias locales, 8 victorias a domicilio y 4 empates.
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Resultados de la jornada 3 de la Europa League
|Fecha
|Partido
|Resultado
|jue. 22/10
|Ararat-Armenia-AZ Alkmaar
|0-4
|jue. 22/10
|Dinamo Zagreb-NEC Nijmegen
|2-4
|jue. 22/10
|Ferencváros-Torreense
|4-1
|jue. 22/10
|Juventus-Rennes
|2-2
|jue. 22/10
|Lech Poznan-Sunderland
|1-1
|jue. 22/10
|OFI-Bayer Leverkusen
|0-2
|jue. 22/10
|Sturm Graz-Olympique de Marsella
|1-0
|jue. 22/10
|Union Saint-Gilloise-Hapoel Beer Sheva
|4-0
|jue. 22/10
|Beşiktaş-Crystal Palace
|2-2
|jue. 22/10
|Bournemouth-Milan
|3-0
|jue. 22/10
|Celje-Salzburgo
|2-2
|jue. 22/10
|Celtic-Celta
|1-2
|jue. 22/10
|Hoffenheim-Olympique de Lyon
|3-0
|jue. 22/10
|Jagiellonia-Anderlecht
|0-3
|jue. 22/10
|Lillestrøm-Real Sociedad
|0-6
|jue. 22/10
|Olympiacos-Sparta de Praga
|1-0
|jue. 22/10
|Omonia de Nicosia-Benfica
|1-4
|jue. 22/10
|Viktoria Plzen-Levski Sofia
|1-2
Con estos 18 resultados la jornada 3 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Ararat-Armenia-AZ Alkmaar. Goles del AZ Alkmaar: Valdemar Byskov Andreasen (21′), Weslley Pinto Batista (27′ y 76′), Mexx Meerdink (79′). Amarillas: 2 del Ararat-Armenia y 0 del AZ Alkmaar.
- Dinamo Zagreb-NEC Nijmegen. Goles del Dinamo Zagreb: Dion Drena Beljo (33′ y 37′); del NEC Nijmegen: Clement Bischoff (25′), Bryan Linssen (45′ y 54′), Tjaronn Chery (80′). Amarillas: 1 del Dinamo Zagreb y 2 del NEC Nijmegen.
- Ferencváros-Torreense. Goles del Ferencváros: Bamidele Isa Yusuf (20′), Mariano Gómez (58′), Mohamed Ali Diadie (80′ en propia puerta), Krisztian Lisztes (89′); del Torreense: Manuel Pozo (23′). Amarillas: 4 del Ferencváros y 2 del Torreense.
- Juventus-Rennes. Goles de la Juventus: Zeki Çelik (5′), Nick Woltemade (67′ de penalti); del Rennes: Mousa Al-Tamari (15′), Boulaye Dia (43′ de penalti). Amarillas: 1 de la Juventus y 1 del Rennes.
- Lech Poznan-Sunderland. Goles del Lech Poznan: Leo Bengtsson (70′); del Sunderland: Timur Tutierov (2′). Amarillas: 0 del Lech Poznan y 1 del Sunderland.
- OFI-Bayer Leverkusen. Goles del Bayer Leverkusen: Jonas Hofmann (35′ y 37′). Amarillas: 1 del OFI y 4 del Bayer Leverkusen.
- Sturm Graz-Olympique de Marsella. Goles del Sturm Graz: Oumar Diakité (13′). Amarillas: 3 del Sturm Graz y 3 del Olympique de Marsella.
- Union Saint-Gilloise-Hapoel Beer Sheva. Goles del Union Saint-Gilloise: Raul Florucz (45+1′ de penalti), Guilherme Smith (60′ y 81′), Dylan Aquino (77′). Amarillas: 2 del Union Saint-Gilloise y 3 del Hapoel Beer Sheva.
- Beşiktaş-Crystal Palace. Goles del Beşiktaş: Wilfred Ndidi (45+2′), Junior Olaitan (73′); del Crystal Palace: Yeremy Pino (51′), Jean-Philippe Mateta (55′). Amarillas: 2 del Beşiktaş y 1 del Crystal Palace. Expulsado: Umit Akdag (Beşiktaş, 77′).
- Bournemouth-Milan. Goles del Bournemouth: Justin Kluivert (8′ de penalti), Marcus Tavernier (32′ de penalti), Amine Adli (84′). Amarillas: 2 del Bournemouth y 3 del Milan. Expulsado: Mike Maignan (Milan, 27′).
- Celje-Salzburgo. Goles del Celje: Blaž Kramer (50′), A. Kučys (90′); del Salzburgo: Sota Kitano (9′), Jesper Lindstrom (46′). Amarillas: 2 del Celje y 2 del Salzburgo.
- Celtic-Celta. Goles del Celtic: Mika Baur (47′); del Celta: Javier Rodríguez Galiano (68′ y 71′). Amarillas: 5 del Celtic y 0 del Celta.
- Hoffenheim-Olympique de Lyon. Goles del Hoffenheim: Andrej Kramarić (45+4′), Adam Daghim (49′), Adam Hložek (83′). Amarillas: 4 del Hoffenheim y 1 del Olympique de Lyon.
- Jagiellonia-Anderlecht. Goles del Anderlecht: Mihajlo Cvetkovic (21′), Marten Winkler (72′), Jayden Onia-Seke (80′). Amarillas: 3 del Jagiellonia y 3 del Anderlecht.
- Lillestrøm-Real Sociedad. Goles de la Real Sociedad: Sergio Gómez (25′ y 27′), Luka Sučić (33′ y 72′), Orri Steinn Óskarsson (64′), Arsen Zakharyan (80′). Amarillas: 1 del Lillestrøm y 2 de la Real Sociedad. Penalti fallado: Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm, 50′).
- Olympiacos-Sparta de Praga. Goles del Olympiacos: Armando González (78′). Amarillas: 2 del Olympiacos y 4 del Sparta de Praga.
- Omonia de Nicosia-Benfica. Goles del Omonia de Nicosia: Andronikos Kakoullis (42′); del Benfica: Loïc Nego (14′ en propia puerta), Vangelis Pavlidis (49′), Fredrik Aursnes (76′), Gianluca Prestianni (85′). Amarillas: 1 del Omonia de Nicosia y 4 del Benfica.
- Viktoria Plzen-Levski Sofia. Goles del Viktoria Plzen: Christopher Kabongo (62′); del Levski Sofia: Francisco Everton Mota de Castro (44′), Reinaldo Nascimento Satorno (65′). Amarillas: 1 del Viktoria Plzen y 1 del Levski Sofia.
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de la Europa League está en la web oficial de la UEFA. Las fechas y los horarios de la jornada 4 están en el calendario oficial de la UEFA.
Más resultados: resultados de la jornada 2 de la Europa League.
Fuente: resultados oficiales de la UEFA en uefa.com; goles y tarjetas, API-Football.