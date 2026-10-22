El FC Lugano ganó en el campo del Getafe el jueves 22 de octubre en la jornada 2 de la Conference League. El FC Lugano remontó tras ir por detrás en el marcador.
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En los 18 partidos se han marcado 54 goles, con 5 victorias locales, 7 victorias a domicilio y 6 empates.
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Resultados de la jornada 2 de la Conference League
|Fecha
|Partido
|Resultado
|jue. 22/10
|Kairat Almaty-Panathinaikos
|1-5
|jue. 22/10
|FC Iberia 1999-Mjallby AIF
|1-1
|jue. 22/10
|FC Nordsjaelland-CSKA Sofia
|2-2
|jue. 22/10
|FK Crvena Zvezda-FC Copenhagen
|2-2
|jue. 22/10
|FK Jablonec-Brighton
|0-0
|jue. 22/10
|Getafe-FC Lugano
|2-5
|jue. 22/10
|Inter Club d’Escaldes-Universitatea Craiova
|1-3
|jue. 22/10
|Kauno Žalgiris-Brann
|1-4
|jue. 22/10
|Pafos-Riga
|1-1
|jue. 22/10
|Trabzonspor-Heart Of Midlothian
|2-0
|jue. 22/10
|Aarhus-Egnatia Rrogozhinë
|1-1
|jue. 22/10
|Ajax-Atalanta
|2-0
|jue. 22/10
|Borac Banja Luka-KuPS
|2-0
|jue. 22/10
|FC Midtjylland-St. Truiden
|0-1
|jue. 22/10
|FC Thun-HNK Hajduk Split
|0-1
|jue. 22/10
|Lincoln Red Imps FC-Twente
|1-4
|jue. 22/10
|Monaco-SC Freiburg
|3-0
|jue. 22/10
|SC Braga-Gent
|2-0
Con estos 18 resultados la jornada 2 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Kairat Almaty-Panathinaikos. Goles del Kairat Almaty: I. Bekbolat (79′); del Panathinaikos: V. Taborda (6′), C. Dessers (24′ de penalti y 47′), K. Kangwa (57′), E. Rastoder (75′). Amarillas: 2 del Kairat Almaty y 2 del Panathinaikos.
- FC Iberia 1999-Mjallby AIF. Goles del FC Iberia 1999: J. Jinjolava (55′ de penalti); del Mjallby AIF: T. Pettersson (89′). Amarillas: 5 del FC Iberia 1999 y 3 del Mjallby AIF.
- FC Nordsjaelland-CSKA Sofia. Goles del FC Nordsjaelland: I. Adel (55′ y 67′); del CSKA Sofia: L. Godoy (8′ y 88′). Amarillas: 6 del FC Nordsjaelland y 4 del CSKA Sofia. Expulsado: J. Janssen (FC Nordsjaelland, 76′).
- FK Crvena Zvezda-FC Copenhagen. Goles del FK Crvena Zvezda: T. Elsnik (34′), V. Kostov (41′); del FC Copenhagen: M. Gashtarov (29′ en propia puerta), M. Carrizo (70′). Amarillas: 2 del FK Crvena Zvezda y 2 del FC Copenhagen. Expulsado: S. Gudelj (FK Crvena Zvezda, 90+3′).
- FK Jablonec-Brighton. Sin goles. Amarillas: 4 del FK Jablonec y 1 del Brighton.
- Getafe-FC Lugano. Goles del Getafe: I. Azon (2′), B. Mayoral (74′); del FC Lugano: A. Ajeti (3′ y 26′), Y. Cimignani (7′), U. Bislimi (50′), K. Behrens (90+2′). Amarillas: 1 del Getafe y 5 del FC Lugano.
- Inter Club d’Escaldes-Universitatea Craiova. Goles del Inter Club d’Escaldes: B. Arellano (77′); del Universitatea Craiova: A. Al Hamlawi (3′), S. Baiaram (5′), S. Elisor (86′). Amarillas: 1 del Inter Club d’Escaldes y 1 del Universitatea Craiova.
- Kauno Žalgiris-Brann. Goles del Kauno Žalgiris: Renan Oliveira (12′); del Brann: N. Castro (7′ de penalti), N. Holm (25′, 40′ y 85′). Amarillas: 5 del Kauno Žalgiris y 1 del Brann.
- Pafos-Riga. Goles del Pafos: Biel (76′); del Riga: Caio Ferreira (67′). Amarillas: 2 del Pafos y 1 del Riga.
- Trabzonspor-Heart Of Midlothian. Goles del Trabzonspor: M. Salah (32′ de penalti), Franculino (58′). Amarillas: 3 del Trabzonspor y 4 del Heart Of Midlothian. Expulsado: S. Lopes Cabral (Trabzonspor, 90+5′).
- Aarhus-Egnatia Rrogozhinë. Goles del Aarhus: J. Bogere (49′); del Egnatia Rrogozhinë: I. Gruda (13′). Amarillas: 1 del Aarhus y 4 del Egnatia Rrogozhinë. Expulsado: E. Kahl (Aarhus, 3′).
- Ajax-Atalanta. Goles del Ajax: T. Arokodare (87′), A. Ouazane (90+3′). Amarillas: 2 del Ajax y 2 del Atalanta.
- Borac Banja Luka-KuPS. Goles del Borac Banja Luka: S. Savic (29′), M. Deket (50′). Amarillas: 2 del Borac Banja Luka y 1 del KuPS.
- FC Midtjylland-St. Truiden. Goles del St. Truiden: F. Soelle (42′). Amarillas: 1 del FC Midtjylland y 2 del St. Truiden.
- FC Thun-HNK Hajduk Split. Goles del HNK Hajduk Split: D. de Almeida (17′). Amarillas: 2 del FC Thun y 2 del HNK Hajduk Split. Penalti fallado: M. Sego (HNK Hajduk Split, 68′).
- Lincoln Red Imps FC-Twente. Goles del Lincoln Red Imps FC: Nano (38′); del Twente: T. van den Belt (19′ y 57′), W. Weghorst (24′), D. Weidmann (90+3′). Amarillas: 0 del Lincoln Red Imps FC y 2 del Twente.
- Monaco-SC Freiburg. Goles del Monaco: P. Brunner (45+2′), L. Camara (83′), A. Fati (90+1′). Amarillas: 3 del Monaco y 1 del SC Freiburg.
- SC Braga-Gent. Goles del SC Braga: V. Gomez (3′), G. Martinez (76′). Amarillas: 2 del SC Braga y 1 del Gent.
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de la Conference League está en la web oficial de la UEFA. Las fechas y los horarios de la jornada 3 están en el calendario oficial de la UEFA.
Más resultados: resultados de la jornada 1 de la Conference League.
Fuente: resultados oficiales de la UEFA en uefa.com; goles y tarjetas, API-Football.