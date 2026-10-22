Madrid — El Real Madrid sumó un pleno de victorias en la Champions League tras imponerse con claridad al RB Leipzig por 4-1 en el Santiago Bernabéu. El equipo dirigido por José Mourinho, que ofreció mejores sensaciones en la segunda mitad gracias a su velocidad con espacios, llega al Clásico con la moral reforzada y un paso firme en la máxima competición europea.

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Los goles de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Ousmane Diomande sellaron una noche redonda en el marcador, aunque el partido requirió de la solidez habitual de Thibaut Courtois en los primeros minutos para evitar sorpresas del conjunto alemán.

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Las claves del encuentro

Courtois, salvador en el arranque: El guardameta belga volvió a resultar determinante en los momentos de mayor duda local. Dos intervenciones de mérito ante Rómulo y Nkunku evitaron que el Leipzig cobrara ventaja cuando mejor estaba sobre el césped.

El guardameta belga volvió a resultar determinante en los momentos de mayor duda local. Dos intervenciones de mérito ante Rómulo y Nkunku evitaron que el Leipzig cobrara ventaja cuando mejor estaba sobre el césped. Consolidación de roles e innovaciones: Mourinho apostó por Valverde como lateral derecho fijo y dio entrada a una pareja inédita en el medio con Camavinga y Bernardo Silva. El portugués aprovechó su titularidad abriendo el marcador tras una rápida combinación entre Mbappé, Valverde y Güler.

Mourinho apostó por Valverde como lateral derecho fijo y dio entrada a una pareja inédita en el medio con Camavinga y Bernardo Silva. El portugués aprovechó su titularidad abriendo el marcador tras una rápida combinación entre Mbappé, Valverde y Güler. Arda Güler y Mbappé marcan la pauta: El joven talento turco completó una actuación destacada confirmando su peso creciente en el equipo, coronada con el segundo gol tras empujar una acción previa de Mbappé. El propio delantero francés amplió la cuenta posteriormente.

El joven talento turco completó una actuación destacada confirmando su peso creciente en el equipo, coronada con el segundo gol tras empujar una acción previa de Mbappé. El propio delantero francés amplió la cuenta posteriormente. El momento de Vinicius: El extremo brasileño completó un encuentro gris en el que mostró intensidad defensiva pero volvió a carecer de su habitual chispa en ataque, siendo sustituido en el minuto 70 por Diomande, autor del definitivo cuarto tanto con un potente remate.

Mirada puesta en el Camp Nou

Con tres victorias en tres jornadas de la fase de grupos, el Real Madrid mantiene un paso firme en Europa que le permite aislarse de la tensión doméstica. El contundente resultado ante el conjunto germano deja buenas sensaciones en el esquema madridista de cara al enfrentamiento del próximo fin de semana en la Liga frente al Barcelona.

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