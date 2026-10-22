El extremo del FC Barcelona se sitúa entre los grandes favoritos al galardón individual tras conquistar LaLiga y el Mundial con España, en una edición donde el club azulgrana también cuenta con las nominaciones de Pau Cubarsí y Rodri.

Lee tambien: Lamine Yamal postula su candidatura al Balón de Oro: «Me lo merecería yo, todo el mundo lo sabe»

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal ha contratado un avión privado para desplazarse junto a todo su círculo cercano a la gala del Balón de Oro, un evento en el que se dará a conocer al mejor futbolista del mundo. La cita tendrá lugar este lunes 26 de octubre en Londres, apenas un día después de la disputa del Clásico frente al Real Madrid en el Spotify Camp Nou. A sus 19 años de edad, el extremo del conjunto azulgrana figura entre los principales candidatos a adjudicarse el galardón individual tras completar una destacada temporada en la que ha conquistado el título de LaLiga con el club catalán y la Copa del Mundo con la selección española.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

La logística del viaje ha sido adelantada por el periodista Víctor Navarro, de la Cadena COPE, quien ha precisado que el futbolista viajará acompañado por su entorno más próximo a la capital británica. Lamine Yamal comparte el elenco de aspirantes al trofeo con figuras de la talla de Kylian Mbappé y Harry Kane. Cabe recordar que en la edición del año pasado, el atacante preparó una celebración en París ante la posibilidad de alzarse con el premio, si bien la distinción recayó finalmente en Ousmane Dembélé y el canterano barcelonista concluyó en la segunda posición de la votación.

Lee tambien: Lamine Yamal descarta hacer campaña para el Balón de Oro tras firmar un año histórico con el FC Barcelona y la Selección Española

El FC Barcelona dispondrá de una expedición oficial independiente para cubrir el desplazamiento institucional de su representación. Además de la candidatura de Lamine Yamal, el club catalán cuenta entre los nominados al Balón de Oro con el defensa Pau Cubarsí y el centrocampista Rodri, quienes integrarán el vuelo privado organizado por la entidad azulgrana para asistir a la ceremonia de entrega de los premios.