Madrid — Crece la preocupación en el Real Madrid por el momento de forma y el estado de ánimo de Vinicius Junior. Durante el encuentro ante el RB Leipzig, el extremo brasileño volvió a dejar una versión desconectada e inusualmente tímida, culminada con su sustitución en el minuto 70 entre dos leves pero significativas pitadas de un Santiago Bernabéu que empieza a impacientarse con su figura.

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La primera protesta de la grada llegó temprano, en el minuto 23, tras precipitar un pase en un contragolpe. La segunda acompañó su salida del campo cuando José Mourinho decidió retirarlo para dar entrada a Diomande. Sin embargo, lo más llamativo del partido de Vinicius no fueron los pitos, sino sus números: abandonó el césped sin haber intentado ni un solo regate, un dato insólito en un futbolista caracterizado por su desborde y explosividad.

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Respaldado por el vestuario y por Mourinho

A pesar de la gris actuación del atacante, tanto el cuerpo técnico como el vestuario han salido en su defensa tras el choque:

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Kylian Mbappé: La estrella francesa justificó la apatía de su compañero como una muestra de responsabilidad. «Está bien que esté triste. Eso significa que quiere dar mucho al equipo y a la gente. Tiene que estar tranquilo porque es un gran jugador y todo llegará», declaró tras el partido.

La estrella francesa justificó la apatía de su compañero como una muestra de responsabilidad. «Está bien que esté triste. Eso significa que quiere dar mucho al equipo y a la gente. Tiene que estar tranquilo porque es un gran jugador y todo llegará», declaró tras el partido. José Mourinho: El técnico portugués restó importancia a las críticas y valoró el esfuerzo táctico de su jugador: «Ha hecho un partido bueno para su entrenador, ha cerrado bien y estuvo cerca de marcar. Solo él puede explicar si se siente triste, pero yo estoy contento».

Por si fuera poco, el cambio terminó de agravar el foco sobre el brasileño cuando su sustituto, Diomande —fichaje estrella de 125 millones de euros—, enganchó un gran voleón para certificar el cuarto gol blanco, reabriendo el debate sobre el equilibrio táctico del equipo de cara a los próximos compromisos.

Un mensaje de esperanza en redes sociales

Con una sanción en Liga de varios partidos aún por cumplir, Vinicius encara un periodo obligado de parón doméstico que en el club ven como una oportunidad para que recupere su mejor nivel. El propio jugador rompió su silencio tras el partido con un breve pero significativo mensaje en sus redes sociales: «Viviendo cada momento. Todo pasa 😉», reflejando que, aunque es consciente del delicado momento que atraviesa, confía en revertir la situación pronto.