Villarreal 1 – 2 Real Betis fue el único partido de la jornada 5 de LaLiga, disputado el lunes 14 de septiembre de 2026.

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Resultados

Villarreal 1 – 2 Real Betis — Gerard Moreno 29′ (Villarreal), Cucho Hernández 39′ y Natan Bernardo de Souza 43′ (Real Betis).

Partidos destacados

El Real Betis remontó antes del descanso. Gerard Moreno adelantó al Villarreal en el 29′, Cucho Hernández igualó en el 39′ y Natan Bernardo de Souza firmó el 1-2 en el 43′.

Ese gol de Natan rompió el equilibrio tras un tramo de intercambio de ocasiones y permitió al Betis afrontar la segunda mitad con el control del resultado. No hubo más goles en la segunda parte y el 1-2 certificó la victoria visitante.

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