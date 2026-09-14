El Eibar ganó 0-4 al Celta Fortuna en el único partido de la jornada 5 de Segunda División, disputado el lunes 14 de septiembre de 2026.

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Marcadores de la jornada 5

Celta Fortuna 0 – 4 Eibar (goles: Eibar: Jon Magunazelaia [9′], Malcom Ares [13′], jon guruzeta [20′, 43′]; expulsados: Fredi [53′])

Duelos destacados

El Eibar encarriló el partido desde el inicio y dejó la contienda muy cuesta arriba para el conjunto local antes del descanso.

La expulsión de Fredi en el 53′ complicó cualquier intento de remontada por parte del Celta Fortuna; el marcador ya reflejaba una ventaja amplia para el visitante.

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