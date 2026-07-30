Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado la nueva edición del sorteo EuroDreams correspondiente al jueves 30 de julio de 2026. La presente nota recoge la combinación comunicada oficialmente por la entidad organizadora en el momento de cierre del escrutinio. La información fue publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se reproduce con fines informativos y administrativos.

Combinación ganadora comunicada por la entidad organizadora:

04, 12, 21, 27, 34, 39

Número Sueño: 1

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

Se indica que el primer premio de EuroDreams consiste en una renta de 20.000 euros mensuales durante 30 años, conforme a la mecánica del juego establecida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La determinación de las demás categorías de premio se realiza en función del número de aciertos sobre la combinación de seis números y la coincidencia con el Número Sueño; las cuantías y condiciones específicas son las que se detallan en la normativa oficial del sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que EuroDreams se juega eligiendo seis números entre el 1 y el 40 y un Número Sueño entre el 1 y el 5. Los sorteos se celebran los lunes y los jueves. El precio de la apuesta sencilla se fija en 2,50 euros por participación. El primer premio se establece, con carácter de renta vitalicia por el periodo señalado, en 20.000 euros mensuales durante 30 años, de conformidad con las bases del juego.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los procedimientos de cobro serán los establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para la gestión de premios. Se recuerda que el plazo máximo para la presentación de reclamaciones y para efectuar el cobro de los boletos premiados es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Las cantidades estarán sujetas a las retenciones fiscales vigentes en cada momento; no obstante, se mantendrá la aplicación del umbral exento establecido por la Agencia Tributaria conforme a la normativa fiscal aplicable.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo EuroDreams es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan sorteos distintos bajo marcos regulatorios propios. La periodicidad de EuroDreams queda fijada en dos celebraciones semanales, lunes y jueves, según el calendario oficial de la entidad organizadora.

Verificación oficial

La comprobación definitiva de los resultados debe realizarse en la fuente oficial. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Más información y verificación en Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)