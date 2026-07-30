Se informa de los resultados correspondientes a la nueva edición del sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebrada el jueves, 30 de julio de 2026. La comunicación ha sido facilitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se publica con carácter informativo. La gestión y control de los distintos productos se encuentra a cargo de la entidad indicada; otras loterías son gestionadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La presente nota recoge las combinaciones comunicadas oficialmente para la fecha señalada.

Los datos que se detallan a continuación proceden de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y podrán ser verificados en los canales oficiales de la entidad.

Combinación y números premiados

Mi día de la ONCE: Número 15 de enero de 2013 · número de la suerte 01.

Super 11: 09, 17, 19, 23, 28, 31, 32, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 51, 53, 55, 56, 63, 67, 78 · Premio Último sorteo del día (21:15).

Triplex de la ONCE: 012 · Premio Último sorteo del día (21:15).

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

El escrutinio de los distintos productos se ha llevado a cabo conforme a los procedimientos internos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los ciudadanos podrán comprobar la condición de sus boletos en los puntos de venta autorizados y en la web oficial JuegosONCE. El plazo de canje de los premios será de tres meses desde la fecha del sorteo.

Mi día de la ONCE

Se ha comunicado la combinación indicada para el producto «Mi día de la ONCE». Los interesados podrán verificar la validez de sus boletos en los puntos de venta autorizados y en JuegosONCE dentro del periodo de canje establecido.

Super 11

Se han ofrecido los números oficiales del Super 11 para el sorteo del 30 de julio de 2026. La comprobación de los boletos deberá realizarse en puntos de venta autorizados y en la página oficial de JuegosONCE. El canje de premios estará sujeto al plazo indicado anteriormente.

Triplex de la ONCE

Se ha notificado el número 012 como resultado del Triplex en el último sorteo del día (21:15). Las consultas y el cobro se formalizarán en los canales oficiales dentro del plazo de canje establecido.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La mecánica de cada producto se encuentra descrita por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y podrá ser consultada en sus documentos oficiales. Las modalidades de apuesta y el coste de los boletos se regirán por las normas publicadas por la entidad organizadora y por la normativa aplicable.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

El procedimiento de cobro deberá seguir los cauces establecidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en sus puntos autorizados. El plazo de canje será de 90 días naturales (tres meses) desde la fecha del sorteo. Se recuerda que las retenciones fiscales se aplicarán conforme a la normativa de la Agencia Tributaria y al umbral exento establecido por dicha administración.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos son organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) con la periodicidad fijada por la propia entidad. La gestión de otras loterías nacionales corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Verificación oficial

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La comprobación definitiva de los resultados deberá realizarse en los canales oficiales de la entidad: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Se aclara que la única lista válida y oficial es la facilitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para la verificación y cobro de premios deberá acudirse a los puntos autorizados o a la web indicada.