El empresario cordobés Cristian Corvillo, conocido por su militancia socialista, ha sido detenido en el marco de una nueva pieza separada del caso Koldo. Esta operación, que ha resultado en seis detenciones en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla, se centra en presuntas mordidas en contratos de obra pública. Todos los detenidos, incluido Corvillo, ya han sido puestos en libertad.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado cualquier vínculo con los detenidos, afirmando que «ninguna de esas personas tienen que ver conmigo». Desde Moncloa se ha asegurado que Corvillo no fue su chófer durante la campaña de las primarias de 2017 ni en ningún momento posterior.

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Investigación judicial en curso

La nueva pieza separada del caso Koldo ha sido abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien ha recibido un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que ha motivado esta acción. La pieza ha sido declarada secreta, y las autoridades han realizado varios registros, incluyendo uno en la vivienda del exministro José Luis Ábalos en Valencia.

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En Moncloa se ha expresado la intención de colaborar plenamente con la Justicia, aunque se ha subrayado que el caso lleva años siendo investigado y no se considera que tenga relevancia política para el PSOE. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha cuestionado la «casualidad» del momento en que se han realizado los registros, sugiriendo que podrían estar políticamente motivados.

Reacciones políticas

El presidente Sánchez ha aprovechado para pedir explicaciones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por una supuesta oferta económica de un abogado del PP a Koldo García, exasesor ministerial, a cambio de información que pudiera perjudicar al Gobierno. El PP ha negado que se haya realizado tal oferta, mientras que en Moncloa se estudian posibles acciones legales.

En otro asunto, Sánchez ha abordado la reciente dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, destacando su empatía con las víctimas del accidente de Urda y su contribución a la recuperación de la confianza en la Alta Velocidad. Aunque inicialmente se le pidió que no dimitiera, Moncloa ahora aplaude su decisión, calificándola de «gran dignidad».