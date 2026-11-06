El 6 de noviembre de 1811 murió en Ceuta una hija de los duques de Medinaceli, Joaquina Fernández de Córdoba.

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1811: Muere en Ceuta una hija de los duques de Medinaceli

La parroquia de Nuestra Señora de África anotó la muerte en su registro. Durante la Guerra de la Independencia, los duques de Medinaceli y su hija Joaquina Fernández de Córdoba estaban refugiados en la ciudad.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Fallece en Ceuta Joaquina Fernández de Córdoba, hija de los duques de Medinaceli», que toma como referencia «El Pueblo de Ceuta · Luis Joaquín Fernández de Córdoba y Benavides, XIV duque de Medinaceli».

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Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 6 de noviembre.

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