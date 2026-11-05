MADRID — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que las personas detenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la nueva operación vinculada al caso Koldo no tienen «nada que ver» con su persona.

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El jefe del Ejecutivo se ha pronunciado de este modo tras la última ofensiva policial, que se ha saldado con seis arrestos —entre ellos el de un empresario cordobés que actuó como chófer de Sánchez durante las primarias del PSOE en 2017 y la pareja del exministro José Luis Ábalos—, además de diversos registros en administraciones y sedes empresariales.

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Apoyo institucional y desvinculación

Preguntado por la operación en el marco de la actualidad política, el presidente ha evitado valorar los detalles concretos del sumario, centrándose en marcar distancias de forma categórica respecto a los implicados en esta nueva derivada de las pesquisas judiciales.

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La actuación de la UCO, desarrollada en varias provincias, incluye registros y requerimientos de documentación en organismos y dependencias relacionados con las investigaciones sobre presuntas mordidas y adjudicaciones irregulares.