El precio de la gasolina en Ceuta para este viernes, 6 de noviembre de 2026, sitúa la gasolina 95 más barata en 1,574 euros por litro en dos estaciones ON365, según el Ministerio para la Transición Ecológica. El promedio de las diez estaciones analizadas es de 1,589 euros por litro para este carburante.

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La gasolina 98 tiene un precio medio de 1,615 euros por litro, mientras que el gasóleo A se sitúa en 1,743 euros. Para la gasolina 95, los precios van de 1,574 a 1,594 euros por litro; para el gasóleo A, de 1,729 a 1,749 euros.

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Las gasolineras más baratas hoy

Las dos estaciones ON365 comparten el precio más bajo de gasolina 95 y de gasóleo A. En gasolina 98, Shell Muelle Dato encabeza la relación de estaciones más baratas, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

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Gasolina 95

Estas son las cinco estaciones con los precios más bajos de gasolina 95, expresados en euros por litro:

ON365 , Muelle Alfau, s/n: 1,574 euros.

, Muelle Alfau, s/n: 1,574 euros. ON365 , avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,574 euros.

, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,574 euros. Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,593 euros.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,593 euros. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,593 euros.

Las dos estaciones ON365 venden la gasolina 95 a 0,015 euros por litro menos que el promedio de Ceuta. Las tres estaciones Shell de esta relación comparten un precio de 1,593 euros por litro.

Gasolina 98

Shell Muelle Dato ofrece el precio más bajo entre las estaciones de esta relación, seguida de las dos ON365:

Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros por litro.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros por litro. ON365 , Muelle Alfau, s/n: 1,604 euros por litro.

, Muelle Alfau, s/n: 1,604 euros por litro. ON365 , avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,604 euros por litro.

, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,604 euros por litro. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,623 euros por litro.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,623 euros por litro. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,623 euros por litro.

El precio de Shell Muelle Dato queda 0,022 euros por litro por debajo del promedio de gasolina 98 en Ceuta. Las dos ON365 tienen el mismo precio para este carburante.

Diésel

En gasóleo A, las dos estaciones ON365 también comparten el mínimo de Ceuta, con 1,729 euros por litro. Estas son las cinco estaciones más baratas:

ON365 , Muelle Alfau, s/n: 1,729 euros por litro.

, Muelle Alfau, s/n: 1,729 euros por litro. ON365 , avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,729 euros por litro.

, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,729 euros por litro. Cepsa , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,744 euros por litro.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,744 euros por litro. Cepsa , avenida González Tablas, s/n: 1,744 euros por litro.

, avenida González Tablas, s/n: 1,744 euros por litro. Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,748 euros por litro.

Las más caras

El precio máximo de la gasolina 95 en Ceuta es de 1,594 euros por litro, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Tres estaciones Cepsa figuran con ese importe:

Cepsa , avenida González Tablas, s/n.

, avenida González Tablas, s/n. Cepsa , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo. Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27.

La diferencia entre el precio mínimo y el máximo de gasolina 95 es de 0,020 euros por litro. En un repostaje de 50 litros, esa diferencia equivale a un euro. En gasóleo A, la distancia entre el mínimo y el máximo también es de 0,020 euros por litro.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del carburante que utiliza el vehículo y comprobar la dirección de la estación. La gasolinera más barata puede variar según se trate de gasolina 95, gasolina 98 o gasóleo A.

Para calcular el coste del repostaje, multiplica el precio por litro por la cantidad que necesites. También puedes comparar ese importe con el de otra estación y valorar si el desplazamiento compensa la diferencia.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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