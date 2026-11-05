El Deportivo de La Coruña W – Valencia W se juega el lunes 9 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Deportivo de La Coruña W – Valencia W

Deportivo de La Coruña W – Valencia W Competición: Liga F, jornada 10

Liga F, jornada 10 Fecha: lunes 9 de noviembre

lunes 9 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Municipal de Riazor

El Deportivo de La Coruña W se enfrenta al Valencia W en la jornada 10 de la Liga F, en un encuentro que se disputará en el Estadio Municipal de Riazor. Las locales ocupan la 9ª posición con 11 puntos, habiendo anotado 11 goles y recibido la misma cantidad en 9 partidos. En sus últimos 5 encuentros, han conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Valencia W se sitúa en la 16ª posición con 3 puntos, con 6 goles a favor y 19 en contra, y llega tras 1 victoria y 4 derrotas en sus últimos 5 partidos.

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Así llegan los equipos

Deportivo de La Coruña W: 9º con 11 puntos en 9 partidos (11 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-V-V-D-E)

Valencia W: 16º con 3 puntos en 9 partidos (6 goles a favor y 19 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas (resultados: V-D-D-D-D)

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