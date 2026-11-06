La Comisión Europea ha reiterado la importancia de estar preparados para afrontar emergencias, sugiriendo que los ciudadanos dispongan de un kit de emergencia que permita subsistir durante al menos 72 horas sin ayuda exterior. Esta recomendación surge tras una serie de ciberataques que han afectado a servicios esenciales en Europa.

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En los últimos días, varios supermercados europeos se han visto obligados a desechar grandes cantidades de alimentos debido a que hackers manipularon las temperaturas de sus congeladores. Además, el banco de sangre francés sufrió alteraciones en sus sistemas de refrigeración, aunque se evitó la pérdida de muestras de plasma.

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Preparación ante ciberataques y otras emergencias

La recomendación de Bruselas no se centra en una amenaza específica, sino en la preparación para diversas emergencias, como inundaciones, apagones o ciberataques. La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha destacado la importancia de saber cómo actuar en las primeras horas de una catástrofe.

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El kit de emergencia debe incluir suministros básicos para cubrir las necesidades de cada hogar durante tres días. Es crucial adaptar el contenido a las necesidades específicas de cada familia, considerando la presencia de bebés, personas mayores, personas con discapacidad o mascotas. Además, se aconseja tener una mochila de evacuación lista para situaciones en las que sea necesario abandonar el hogar rápidamente.

Educación y accesibilidad en la preparación

Las nuevas directrices europeas también proponen incorporar la preparación ante emergencias en la educación infantil y primaria, con actividades adaptadas a cada edad para que los niños aprendan a actuar sin generar miedo. Asimismo, se busca mejorar la accesibilidad de los planes de emergencia para personas con discapacidad y garantizar que la población reciba información fiable.

Bruselas ha sugerido establecer el 23 de octubre como el Día Europeo de la Preparación a partir de 2027, una jornada destinada a fomentar la prevención entre los ciudadanos. Aunque las recomendaciones no son obligatorias ni responden a una amenaza inmediata, buscan que los europeos estén mejor preparados para situaciones inesperadas.