El Tribunal Supremo ha fallado a favor de los autónomos en la sentencia 872/2026, estableciendo que el Estado debe indemnizar a estos trabajadores por las pérdidas ocasionadas por un impuesto sobre los carburantes que fue declarado contrario a las normas de la Unión Europea. Esta decisión implica que el Gobierno debe compensar a los afectados sin esperar la intervención de la justicia europea.

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La sentencia se centra en el sobrecoste de los carburantes registrado entre 2013 y 2018, cuando tanto la gasolina como el diésel incluían un impuesto variable según la comunidad autónoma. En 2024, la justicia europea determinó que este sobrecoste infringía las normativas comunitarias.

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Reclamaciones y pruebas necesarias

A pesar de que la Administración ha rechazado algunas reclamaciones por considerarlas fuera de plazo, el Tribunal Supremo insiste en que es necesario revisar qué derechos han sido vulnerados y qué normativas incumplen las leyes europeas. Cada reclamante debe demostrar el daño sufrido y el importe que el Estado debe devolver, presentando facturas y justificantes que prueben el perjuicio económico.

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La legislación española ha sido criticada por dificultar la reclamación de daños al Estado cuando una ley infringe el Derecho europeo. La Comisión Europea ha señalado que España hace «muy difícil» la compensación pertinente para los afectados.

Consecuencias y advertencias del TJUE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha advertido que España podría enfrentar sanciones económicas si no se concede la indemnización correspondiente a los ciudadanos o empresas que justifiquen el perjuicio causado por leyes contrarias al Derecho de la UE. El TJUE ha dictaminado en varias ocasiones que las medidas adoptadas por España no son suficientes y ha señalado otras prácticas legislativas como perjudiciales para los trabajadores interinos.

España lidera las estadísticas de incumplimiento normativo de la UE, con más de noventa casos de déficit en la transposición de directivas, especialmente en derechos laborales, medio ambiente, mercado único y fiscalidad. Estos incumplimientos han resultado en retrasos, multas y sanciones significativas.