Premier League | Regular Season – Jornada 2 | 31/08/2026

31/08/2026 — Arsenal venció 1-0 a Aston Villa en el único encuentro disputado de la jornada 2 de la Regular Season de la Premier League.

Marcadores de la jornada

Aston Villa 0 – 1 Arsenal

Resumen de lo destacado

La victoria otorga tres puntos al Arsenal en el arranque de la temporada. Fue el único partido programado ese día en la competición, por lo que concentró la atención de la jornada. En Ceuta se utiliza la hora central europea (CET, UTC+1; UTC+2 en verano).

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