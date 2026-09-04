Como venció 4-1 al Genoa el viernes, 4 de septiembre de 2026, en la Regular Season – Jornada 3 de la Serie A (Italy); fue el único partido disputado esa fecha.

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Genoa 1 – 4 Como

Lectura del día

El 1-4 en Génova refleja una ventaja clara para Como y concentra la atención de la jornada en ese único resultado. El triunfo aporta impulso al visitante y plantea preguntas para Genoa en lo defensivo y en la gestión de las ocasiones. Según crónicas del encuentro, el equipo de Como supo aprovechar sus oportunidades mientras que Genoa deberá ajustar detalles antes de la próxima fecha. Habrá que observar cómo evolucionan ambos equipos en la tabla tras la jornada 3.

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