Las empresas de juego online instaladas en la ciudad autónoma buscan con urgencia perfiles de marketing digital, prevención del fraude y gestión de clientes. A pesar del alto paro juvenil, las compañías chocan con la falta de experiencia y el déficit de idiomas en la región.

CEUTA — La economía digital está transformando a marchas forzadas el mercado laboral de Ceuta. Lo que hace unos años habría parecido un paisaje exótico, hoy es una realidad en los portales de empleo: multinacionales del sector del juego de azar online (iGaming) buscan talento local de forma presencial y con contratos indefinidos, ofreciendo una alternativa real al tradicional éxodo de jóvenes cualificados hacia la península.

Ofertas para puestos como Sportsbook CRM Executive en la multinacional belga GAMING1 (a través de su plataforma 777.es), o de Key Account Manager en la firma LeoVegas, constatan el cambio de tendencia en una ciudad que cerró el pasado mes de mayo con casi 8.500 demandantes de empleo registrados.

Los 4 perfiles más demandados por la industria

La demanda actual de las operadoras de juego digital no se centra tanto en técnicos informáticos puros, sino en perfiles operativos y de gestión que se dividen en cuatro grandes bloques:

Atención al cliente multicanal: Es la principal puerta de entrada al sector, la que más volumen de plazas genera (firmas como Luckia acumulan cientos de inscritos en sus ofertas) y la que exige menos barreras formativas.

Es la principal puerta de entrada al sector, la que más volumen de plazas genera (firmas como Luckia acumulan cientos de inscritos en sus ofertas) y la que exige menos barreras formativas. Compliance y prevención del fraude: Técnicos especializados en detectar el blanqueo de capitales, identificar patrones de juego problemático y garantizar el estricto cumplimiento de las normas de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).

Técnicos especializados en detectar el blanqueo de capitales, identificar patrones de juego problemático y garantizar el estricto cumplimiento de las normas de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Marketing digital y CRM: Perfiles de alta cualificación encargados de diseñar campañas, segmentar clientes, realizar test A/B y analizar datos mediante herramientas específicas como Optimove o Braze.

Perfiles de alta cualificación encargados de diseñar campañas, segmentar clientes, realizar test A/B y analizar datos mediante herramientas específicas como Optimove o Braze. Gestores VIP (Key Account Managers): Profesionales enfocados en la retención, fidelización y trato personalizado con los clientes de mayor valor para las plataformas.

Atractivo salarial frente al desempleo

El principal reclamo de este sector en auge es, sin duda, la retribución económica. Según el informe elaborado por la consultora EY para PROCESA, el salario medio del sector se sitúa en unos 50.000 euros brutos anuales. Esta cifra prácticamente duplica la media general de Ceuta, que según los datos de la Agencia Tributaria ronda los 26.000 euros.

Si bien es cierto que los salarios se distribuyen en una horquilla amplia —donde los puestos de atención al cliente quedan por debajo de la media y los especializados tiran hacia arriba—, todos se posicionan muy por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, que en 2026 roza los 17.100 euros anuales. En una región con una tasa de desempleo que ahoga a una cuarta parte de la población activa, estas ofertas suponen un salto cualitativo.

La brecha formativa: El reto del inglés y la experiencia

A pesar de que el paro juvenil en Ceuta supera el 50% según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), las empresas locales admiten serias dificultades para cubrir sus vacantes con personal de la ciudad. El origen de este desajuste radica en dos grandes brechas:

1. El idioma: El dominio fluido del inglés se ha convertido en una barrera insalvable para muchos candidatos locales en un entorno empresarial que es completamente internacional. 2. La jerga y experiencia sectorial: El iGaming cuenta con un ecosistema propio. Conceptos como GGR (ingresos brutos del juego), KYC (procesos de verificación de identidad) o los modelos de retención requieren una especialización que apenas empieza a asimilarse.

Para intentar solucionar esta desconexión, organismos como PROCESA ya ofertan cursos específicos dirigidos a romper estas barreras. La ventana de oportunidad es evidente para los jóvenes ceutíes de entre 20 y 35 años con nociones digitales, idiomas y disposición para formarse en un sector que, por ahora, no ha tocado techo en la ciudad.