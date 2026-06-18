La estrategia de atracción de empresas tecnológicas en la ciudad autónoma mantiene una evolución sólida y con perspectivas de crecimiento a corto plazo. Ocho años después del inicio de esta planificación institucional, el municipio concentra más del 42% de las operadoras de juego online con licencia en España. Este desarrollo ha generado un ecosistema que ya representa el 12% del Producto Interior Bruto (PIB) local.

El director gerente de Servicios Tributarios, Enrique Reyes, ha analizado en una entrevista para El Faro de Ceuta el impacto real de este modelo productivo. Según los datos aportados por el responsable técnico, la actividad empresarial sostiene de forma directa más de 1.200 puestos de trabajo —con una importante incidencia en el empleo juvenil— y alcanza un volumen global de 2.500 empleos si se contabilizan los puestos indirectos y el tejido de firmas auxiliares instaladas en la ciudad.

El máximo responsable de la gestión tributaria local ha avanzado que el sector experimentará una nueva expansión con la incorporación confirmada de dos corporaciones, una de ellas una multinacional de gran relevancia en el mercado internacional. Reyes ha apuntado asimismo que el objetivo prioritario de la administración radica en consolidar las estructuras existentes y aprovechar las infraestructuras de conectividad digital y energética para diversificar la inversión hacia áreas avanzadas como la inteligencia artificial, el blockchain y la gestión de bases de datos.