El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, mantuvo un encuentro institucional con el director general de Ordenación del Juego (DGOJ), Mikel Arana, en la Sala Isidro Jarque del Palacio de la Asamblea. La reunión, que contó también con la presencia de la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, el director gerente de Servicios Tributarios, Enrique Reyes, y el director de Gabinete de la Presidencia, Pablo García Pacios, sirvió como antesala de la jornada ‘Bet On Ceuta’ celebrada en el Teatro Auditorio del Revellín.

Según una información publicada por El Faro de Ceuta, esta recepción oficial subraya la sólida colaboración entre la administración local y el organismo estatal —dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030— en torno a una actividad económica que se ha vuelto fundamental para el nuevo modelo productivo ceutí. Durante el evento sectorial, Arana es el encargado de ofrecer la ponencia titulada ‘Hacia un entorno del juego seguro en España: medidas para impulsarlo. Una ponencia clave para entender el futuro regulatorio del sector’, enfocada en las directrices de supervisión, control y protección en el ámbito estatal.

El peso de la industria digital y del juego online en Ceuta ha experimentado un crecimiento definitivo, representando ya el 12% del Producto Interior Bruto (PIB) de la ciudad y sosteniendo de forma directa más de 1.200 puestos de trabajo. Desde el Gobierno autonómico se insiste en la necesidad de consolidar este ecosistema empresarial ofreciendo un entorno de estabilidad, escucha activa y seguridad jurídica que favorezca el desarrollo tecnológico y la atracción de talento en la región.