Los facultativos de Ceuta secundaron este miércoles la quinta jornada de huelga semanal en el ámbito nacional, protagonizando una nueva concentración a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). La movilización, que precede al parón vacacional de las protestas antes de un posible escenario de huelga indefinida en otoño, volvió a provocar la cancelación de las cirugías programadas y la suspensión de numerosas consultas en especialidades clave como Cardiología, Ginecología, Cirugía General, Otorrinolaringología, Oftalmología, Neumología y Hematología.

Según recoge la información publicada por El Faro de Ceuta, el Sindicato Médico de Ceuta (SMC) aprovechó la posterior asamblea interna en el salón de actos del hospital para plantear a los profesionales la posibilidad de convocar una huelga autonómica propia, al margen del calendario nacional, siguiendo el ejemplo de otras comunidades. El presidente del SMC, Enrique Roviralta, y la delegada de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), Kumari Nanwani, lideraron la protesta dirigiendo duras críticas tanto a la ministra de Sanidad, Mónica García, como a la gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

El conflicto mantiene encalladas las posturas entre el Ministerio y los sindicatos médicos. Mientras la administración defiende que el nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud ya contempla mejoras —como la reducción de las guardias de 24 a 17 horas—, el colectivo médico exige de forma unánime un estatuto propio y un canal de negociación independiente. Asimismo, desde el SMC se denunciaron presuntas coacciones por parte del INGESA, acusando a la institución de presionar a los facultativos con indicadores de las listas de espera en pleno periodo de paros, lo que a su juicio supone una doble penalización económica para quienes ejercen su derecho a la huelga.