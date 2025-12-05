Laurent Núñez ordena la movilización total de los servicios de inteligencia y la presencia visible de fuerzas de seguridad y soldados de la Operación Centinela, con especial foco en los mercados navideños.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, ha instado a mantener la máxima vigilancia en todo el territorio nacional ante un «altísimo nivel de amenaza terrorista», emitiendo un memorando a prefectos y fuerzas del orden para reforzar de inmediato las medidas de seguridad.

La misiva del ministro subraya la necesidad de una movilización total para la detección, prevención y represión de posibles amenazas. Núñez solicitó la «plena movilización de los servicios de inteligencia» y una presencia reforzada en puntos sensibles.

Foco en mercados navideños y zonas de riesgo

El memorando se centra específicamente en los mercados navideños, considerados lugares de alto riesgo simbólico y de concentración popular, que ya han sido objetivo de ataques anteriores en Europa.

Precedentes de ataque: La carta menciona explícitamente los atentados contra el mercado navideño de Estrasburgo (11 de diciembre de 2018), que dejó cinco muertos, y el atentado en un mercado navideño en Berlín (Alemania) el 20 de diciembre de 2024, con un saldo de seis muertos y casi 300 heridos.

La carta menciona explícitamente los atentados contra el mercado navideño de (11 de diciembre de 2018), que dejó cinco muertos, y el atentado en un mercado navideño en el 20 de diciembre de 2024, con un saldo de seis muertos y casi 300 heridos. Presencia disuasoria: El ministro ordenó una «presencia visible y disuasoria de las fuerzas de seguridad interna» y, cuando sea necesario, de soldados de la Operación Centinela.

Esta presencia se concentrará en las grandes concentraciones festivas, zonas comerciales y centros de transporte con gran afluencia peatonal durante la temporada navideña.

Medidas de seguridad reforzadas

Para garantizar una respuesta rápida, el ministro ha pedido: