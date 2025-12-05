El entrenador del Manchester City, que fue jugador de la selección española, reitera su distancia con el equipo nacional y afirma querer el triunfo inglés por su vínculo con el país.

Pep Guardiola ha vuelto a situarse en el foco mediático por sus declaraciones sobre el fútbol de selecciones. El actual entrenador del Manchester City y reconocido partidario de la independencia catalana ha asegurado que su deseo es que Inglaterra —y no España— gane el Mundial 2026.

Al ser preguntado sobre sus favoritos de cara al sorteo del Mundial que se celebra en Washington, Guardiola afirmó:

«A mí me gustaría que ganase Inglaterra. No quiero pretender ser demasiado bueno, pero llevo varios años aquí, siendo parte de este país, y me encantaría que Thomas Tuchel (seleccionador de Francia) y su equipo pudieran conseguirlo.»

Guardiola, quien jugó con la selección española, reitera así su discurso de ir contra España, pese a haber entrenado en el país durante años. Respecto a los favoritos generales, el técnico se limitó a mencionar «los de siempre, seguro que estamos de acuerdo en los tres o cuatro candidatos».

Un discurso constante y la polémica de la selección catalana

No es la primera vez que Guardiola realiza comentarios de esta índole, con un discurso constante que lo ha distanciado de la selección nacional española. Además de su fervor independentista, el entrenador del City es conocido por su deseo de que la selección catalana consiga la oficialidad.

Previa del City y las dudas con Rodri

En el plano deportivo, a menos de una semana para el decisivo encuentro contra el Real Madrid en el Bernabéu, Guardiola mantuvo el suspense sobre la disponibilidad de Rodri. «Preguntadme en Madrid», dijo el técnico, aunque explicó que el jugador español «está mejorando».

Finalmente, al ser consultado sobre el alto kilometraje recorrido por el Manchester City en los partidos —un dato que suele ser motivo de orgullo para otros técnicos—, Guardiola adoptó una perspectiva diferente: «Eso no es algo bueno porque si juegas bien, no necesitas correr tanto».