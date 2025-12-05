El presidente de la FIFA agasaja al expresidente de Estados Unidos con un galardón recién creado y le promete apoyo. El evento, celebrado en Washington, reunió a líderes de los tres países anfitriones.

El sorteo del Mundial 2026 se convirtió en el escenario de un gesto político inédito, protagonizado por la FIFA y su presidente, Gianni Infantino. La organización mundial de fútbol entregó el recién creado «Premio FIFA de la Paz» al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Infantino justificó el galardón, que incluye un trofeo, una medalla y un certificado, como un reconocimiento a los supuestos logros de Trump.

«Queremos vivir en un mundo seguro, eso es lo que queremos de un líder, vivir en un mundo en paz. Es el primero que recibe el premio de la paz de la FIFA por sus logros. Como presidente siempre tendrá mi apoyo y el apoyo de toda la comunidad del fútbol«, declaró Infantino.

El discurso de Trump y la presencia de líderes

Trump aceptó el reconocimiento con entusiasmo, destacando sus esfuerzos internacionales.

«Es uno de los grandes honores de mi vida. Hemos salvado miles y miles de vidas. En el Congo, por ejemplo, más de 10.000 personas y lo hemos conseguido también entre India y Paquistán. Lo hemos conseguido en tantos lugares y hemos parado guerras incluso antes de que se produjeran. Es un honor estar contigo, Gianni. El fútbol es algo impresionante», dijo Trump al presidente de la FIFA.

El expresidente también aprovechó el momento para enviar un mensaje político interno, afirmando que, gracias a su liderazgo, Estados Unidos había cambiado su rumbo.

Tras la aparición de Trump, el sorteo continuó con la presencia de los líderes de los países anfitriones, quienes compartieron escenario: el presidente de Canadá, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ellos se encargaron de extraer las bolas de sus respectivos países.

Un Mundial histórico y extendido

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, celebró la histórica participación de su país.

«Estamos orgullosos y orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario. Quiero decirles que tenemos algo especial, nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales», recordó.

El Mundial de 2026 será el primero que se dispute con 48 selecciones, lo que implica una serie de cambios en el formato:

Duración: Se alargará más de cinco semanas, desde el 11 de junio hasta la final del 19 de julio .

Se alargará más de cinco semanas, desde el hasta la final del . Formato de Grupos: Habrá 12 grupos de cuatro selecciones .

Habrá . Mejores Terceros: La FIFA recuperará la figura de los mejores terceros para completar la fase de octavos de final.

Quedan 188 días para el comienzo del campeonato.